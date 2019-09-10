التعليقات: 0

قام بجولة على أركان الملتقى

محافظ القنفذة يرعى ملتقى المستجدين بالكلية الجامعية

محافظ القنفذة يرعى ملتقى المستجدين بالكلية الجامعية
weam.co/611943
القنفذة -الوئام- خضر المقعدي:

‏رعى محافظ القنفذة الاستاذ فضا بن بين البقمي افتتاح ملتقى المستجدين الذي تقيمه وكالة عمادة شؤون الطلاب بالقنفدة.

وقام المحافظ بجولة على أركان الملتقى شملت وكالة شؤون الطلاب و الارشاد الأكاديمي ‏و عمادة شؤون المكتبات، وأركان الأقسام الأكاديمية والسنة التأهيلية المشتركة الأولى و أركان الأندية الطلابية ( النادي الهندسي – نادي الجوالة – نادي الكلية الجامعية) وركن اصدار البطاقات الجامعية.

وبعد الجولة بدأ الحفل الخطابي المبسط بالقرآن الكريم ثم كلمة سعادة وكيل عمادة شؤون الطلاب بالقنفذة د. محمد بن أحمد المتحمي، ثم كلمة محافظ القنفذة وفي الختام تم تكريم عمداء الكليات المشاركة وراعي الحفل.

يذكر أن الملتقى يمتد خلال الفترة من ١٠-١٢ / ١ / ١٤٤١هـ ويحوي العديد من الفعاليات التدريبية والمسرحية والترفيهية واللقاءات المفتوحة مع مسؤولي الكليات.

روابط ذات صلة

أمين العاصمة المقدسة يدشن مدارس الطفولة المبكرة

أمين العاصمة المقدسة يدشن مدارس الطفولة المبكرة

طفله تناشد الامير محمد بن سلمان بقبولها في المدرسة

طفله تناشد الامير محمد بن سلمان بقبولها في المدرسة

الصحة: وزن الحقيبة المدرسية يجب أن يكون أقل من 10 % من وزن جسم الطالب

الصحة: وزن الحقيبة المدرسية يجب أن يكون أقل من 10 % من وزن جسم الطالب

أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة يباشرون عملهم في مدارس تعليم صبيا

أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة يباشرون عملهم في مدارس تعليم صبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>