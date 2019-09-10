الطائف: إقبال كبير على بطولة البلوت في قرية الهجن

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

انطلقت أمس، بطولة “البلوت” الأولى بمحافظة الطائف في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وقال عبدالله الثبيتي المشرف العام على بطولة البلوت إن “المسجلين في البطولة تجاوز الألف لاعب وتمت عملية الفرز والترشيح لإجراء البطولة على عدة مجموعة وتم تقسيم 32 مجموعة لكل يوم من أيام البطولة التي تستمر 3 أيام ، بواقع 128 لاعب لليوم الواحد”.

وقد حصد أنس العصيمي وحاتم الهذلي المركز الأول في بطولة البلوت ومبلغ 10 الاف ريال لليوم الأول للبطولة، فيما جاء مبطي العالي ومتعب العالي في المركز الثاني وحصدوا مبلغ 5 آلاف ريال.

من جانبه، أوضح عضو لجنة الألعاب الورقية باتحاد الرياضات الإلكترونية خالد آل سلطان أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار التعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، لتكون إحدى الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن, مبيناً أن اللجنة شرحت اللائحة التنظيمية للحكام، ووضعت جداول وتوزيع المشاركين في البطولة والإشراف على مراحلها.

وأشار إلى أن البطولة تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 384 لاعبًا، تقدموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، لافتاً النظر إلى أن كل يوم من أيام المنافسات يمثل بطولة مستقلة يبدأ بـخوض 46 لاعباً المنافسات على 32 طاولة ويختتم بتحقيق فريقين المركزين الأول والثاني، وحصولهما على 10 آلاف ريال و 5 آلاف ريال على التوالي.

وشهد اليوم الأول للبطولة تنافساً كبيراً بين المتسابقين، تواصل على مدى الجولات التي بدأت من الساعة الخامسة مساءً وتم تتويج الفائزين بالمركزين الأول والثاني بجوائزهم المالية.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن في دعم الألعاب المجتمعية، بتوجيه من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد وتنفيذه عدداً من الأنشطة والمبادرات المجتمعية والشبابية ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، بالتعاون مع جهات حكومية والقطاع الخاص واتحادات رياضية، واهتمامه بتقديم الدعم الكبير لجميع الأنشطة التي تلامس اهتمامات مختلف شرائح المجتمع بالطائف، ونشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة.