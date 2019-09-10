التعليقات: 0

لتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار

شهادة تميز ومكافأة مالية.. جائزة جديدة للقضاة في المملكة

شهادة تميز ومكافأة مالية.. جائزة جديدة للقضاة في المملكة
weam.co/611967
واس - الوئام:

استحدث المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جائزة تشجيعية للقضاة، ضمن جهود المجلس في تحفيز أصحاب الفضيلة القضاة المتميزين في العمل القضائي، وتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار.

وسيمنح الفائز بالجائزة شهادة تميز ومكافأة مالية، بناءً على 5 معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء، وهي: معيار الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، واحترام المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم.

كما ستتضمن المعايير معيار الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة، وكذلك معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدوّرة والمتعثرة، إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.

ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة، على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم وأن يكون القاضي ممارسًا للعمل القضائي في ذات التخصص كامل فترة التقييم، ويُحكّم معايير الجائزة لجنة مشكلة في المجلس الأعلى للقضاء تصدر قراراتها بالأغلبية.

روابط ذات صلة

ولي العهد يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين

شرطة الرياض تضبط شابين قتلا وافدا هنديا وسرقا سيارته

شرطة الرياض تضبط شابين قتلا وافدا هنديا وسرقا سيارته

“البيئة” تطلق نظام “حصاد بلس” المطور

“البيئة” تطلق نظام “حصاد بلس” المطور

13 قرارًا مهما في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين.. تعرف عليها

13 قرارًا مهما في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين.. تعرف عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>