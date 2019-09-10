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سلمها المبعوث الخاص بالرئيس الموريتاني

خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني

خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني
weam.co/611976
واس - الوئام:

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.
ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات فخامة الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان .

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