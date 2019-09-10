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دهسوه عمدا..

شرطة الرياض تضبط شابين قتلا وافدا هنديا وسرقا سيارته

شرطة الرياض تضبط شابين قتلا وافدا هنديا وسرقا سيارته
weam.co/612002
الرياض - الوئام

تمكنت شرط الرياض من ضبط شابين دهسا مقيما من الجنسية الهندية، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شـاكر بن سليمان التويجري، أنه وفي تمام الساعة (9:00) من صباح يوم الأحد الموافق 9/1/1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو, ما نتج عنه وفاته ، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجانيين ، مواطنيين في العقد الثالث من العمر ، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما .

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