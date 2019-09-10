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ولي العهد يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين
weam.co/612017
واس- الوئام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.

ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.

حضر اللقاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان.

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