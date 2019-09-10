“التعاون الإسلامي” تقدم مساعدات للقطاع الصحي في السودان

واس- الوئام

واصل وفد منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي، زيارته إلى جمهورية السودان، لليوم الثاني على التوالي، ورصد المدن المتضررة من السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد أخيرًا.

وزار الوفد، برئاسة مدير صندوق التضامن الإسلامي إبراهيم الخزيم، مناطق الجيلي و ودرملي وغيرها من المواقع التي شهدت هدم مئات المنازل والمدارس والمساجد.

وأكد “الخزيم”، أن زيارة الوفد جاءت بتوجيه من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لتقديم دعم مالي عاجل لوزارة الصحة من أجل الإسهام في تقديم المساعدات الطبية للمتأثرين من السيول والفيضانات.

يُذكر أن الوفد التقى مسؤولين من المجلس السيادي ووزارة الصحة الاتحادية, حيث اطلع على حجم الأضرار التي تعرضت لها ولايات عدة في السودان جراء السيول الأخيرة.