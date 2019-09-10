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واشنطن تتهم إيران بالقيام بـ”أنشطة نووية محتملة غير معلنة”

واشنطن تتهم إيران بالقيام بـ”أنشطة نووية محتملة غير معلنة”
weam.co/612049
وكالات- الوئام

اتّهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، الثلاثاء، بالقيام بـ”أنشطة نووية محتملة غير معلنة”.

وكتب بومبيو على “تويتر”: “غياب التعاون التام للنظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة يثير تساؤلات بشأن (وجود) أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة لدى الجمهورية الإسلامية التي طالبتها الوكالة الأممية بالرد على أسئلة متعلقة ببرنامجها النووي”.

وأضاف أن العالم لن يُخدع، سنحرم النظام (الإيراني) كل السبل التي قد تقود (لامتلاكه) سلاحًا نوويًا.

وتأتي تصريحات بومبيو، غداة دعوة المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، إيران، للرد سريعًا على مخاوف منظمته المرتبطة ببرنامج طهران النووي في وقت تتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات لخفض التزامها ببنود الاتفاق الذي أبرم في هذا الصدد عام 2015.

والاثنين، اتّهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران بامتلاك وتدمير موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية.

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