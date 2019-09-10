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بعد نهاية مهلة الاستثناء

“العمل”: بدء رصد المخالفات لمهنة “مدير معرض” في 12 نشاطًا

“العمل”: بدء رصد المخالفات لمهنة “مدير معرض” في 12 نشاطًا
weam.co/612067
متابعات- الوئام

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن انتهاء مهلة الاستثناء الخاص بمهنة مدير معرض، والتي كانت قد بدأت مع بدء مرحلة التوطين الأولى بتاريخ 1/ 1/ 1440 هـ وانتهت بتاريخ 29/ 12/ 1440 هـ، وبناء على ذلك فقد بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة ومكاتب العمل في كافة مناطق المملكة، برصد المخالفات على المنشآت المخالفة، حتى وإن كان عدد الموظفين السعوديين أكثر من 10 موظفين.

وكانت الوزارة، وضحت تفاصيل ذلك الاستثناء في دليل التوطين الإرشادي الذي شمل 12 نشاطًا تجاريًا، حيث تم تفصيل هذه النقطة في جزئية الشروط العامة الفقرة رقم “2” بما نصه: “استثناء لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار يسمح لمدير منفذ البيع الوافد (عدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع) بالعمل فيه بشرط أن ألا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين في نفس الفترة الزمنية للوردية الواحدة وذلك سعيًا للتدرج في تطبيق القرار وضمان انتقال المعرفة للموظفين السعوديين، مع إلزام المنشأة بتواجد مساعد مدير المعرض السعودي الذي سيصبح مديرًا للمعرض بعد انتهاء مدة الاستثناء”.

وتهيب الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بضوابط سوق العمل التي حددتها الوزارة، حيث سيتم رصد جميع المخالفات من قبل المفتشين الميدانيين بحق كل من يخالف تشريعات وأنظمة الوزارة، وسوف يتم اتخاذ اللازم حيال مخالفته بما تقتضيه اللوائح والأنظمة وما ورد في جدول العقوبات.

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