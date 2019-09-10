شاهد .. مواصفات و أسعار هاتف آيفون 11 الجديد من مؤتمر أبل 2019 #iPhone11

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كشفت عملاق التكنولوجيا أبل عن مزايا هاتفها الجديد آيفون 11 وقالت أبل : “سيكون iPhone 11 خليفة XR مع شاشة LCD مقاس 6.1 بوصة وكاميراتين فقط. ومن المحتمل أن تكون هذه الكاميرات من هواتف XS الحالية أو على الأقل شيئا مشابها جدا، بمعنى الكاميرا العادية والتيلي.

وستستخدم الكاميرا الثالثة عدسات فائقة الدقة، وهي الأولى لشركة Apple، وتعتبر هذه الأشياء شائعة جدا في عدد من الهواتف التي تعمل بنظام Android.

كما تشتمل أجهزة Android أيضا على مجسات ثلاثية الأبعاد (ToF) لكن يبدو وبحسب موقع “gsmarena” فإن آبل لن تعتمد هذه التقنية هذا العام لتتركها لـ 2020 iPhone. ومع ذلك، سيتم تحسين مستشعر الضوء ثلاثي الأبعاد المهيكل من FaceID.

و تتجه أنظار العالم، وخاصة المهتمين بأخبار التقنية والهواتف النقالة إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية التي ستكشف فيها شركة “أبل” في مؤتمرها السنوي عن هاتفها الجديد “آيفون 11“ بالإضافة إلى أحدث منتجاتها.

وتوقعت مواقع مختصة بالتقنية أن تكشف شركة “أبل” عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف آيفون هي آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 آر.

ومن المحتمل أن يتضمن مؤتمر أبل السنوي تفاصيل تتعلق بأنظمة التشغيل الجديدة لمنتجات الشركة، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

ويبدأ المؤتمر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكنكم متابعته مباشرة من هنا: