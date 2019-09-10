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الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش
weam.co/612076
واشنطن - الوئام

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيمي القاعدة وداعش.

وقال وزير الخزانة، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية مايك بومبيو أن نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته.

في سياق آخر، أوضح بومبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون الاستقالة التي قدمت صباح اليوم.

وأضاف وزير الخارجية “نعمل بشكل وثيق مع الرئيس ترمب ونتشارك الرأي إزاء السياسة الخارجية”.

واعتبر بومبيو أن “السياسة الخارجية لا تتغير برحيل أي موظف في إدارتها”، مشيراً إلى قرار ترمب إقالة بولتون من منصبه في تغريدة على تويتر.

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