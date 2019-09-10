تقارير مكسيكية: قطر “الغنية” لم تدفع إيجار سفارتها في المكسيك وستُطرد منها

الوئام - متابعات

أفادت تقارير صحفية مكسيكية بأن قطر التي تقول إنها أغنى دول العالم من ناحية نصيب الفرد من الدخل، لم تدفع إيجار سفارتها في المكسيك والواقعة في لوماس تشابولتيبيك وطلب منها إخلاء المقر

ونقلت صحف مكسيكية عن صحيفة لا ريفورما، الجهة المالكة وهي عقارات كايخون ديل ويرتو 74، طالبت الممثلية الدبلوماسيّة بدفع مبلغ “28 ألفا و74 دولاراً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المُضافة بسبب الإيجارات المُتأخرة”، كما طالبتها كذلك بـ”تسليم المقر الواقع في مونتي كاوكاسو 1505” وذلك وفقاً لصحف منها صحيفة لا ريفورما، وصحيفة إل دياريو، وصحيفة لا سيّا روتا المكسيكية.

ووفقاً للشكوى، فإن السفارة “لم تدفع إيجار شهري يوليو وأغسطس”، لذلك طلبوا فسخ عقد الإيجار، الموُقّع في 1 فبراير 2019. كما تحدث الخبر عن نشوب حريقٍ في أحد المكاتب في مارس الماضي كان قد نتج عن تماس كهربائي في الموقع الذي اختارته قطر مقراً لها منذ سبتمبر 2016”.