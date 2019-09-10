تعيين “بدر الحربي” عضوا لمجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد

الوئام-متابعات

أقر مجلس الوزراء ،اليوم تعيين الدكتور، بدر الحربي عضوا لمجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد

وشمل القرار تعيين كل من الدكتور منصور بن عطية المزروعي، و الدكتور شاهر بن عبد الحميد الحازمي

ويذكر أن الحربي هو أحد الباحثين المميزين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية.

وحصل على العديد من المؤهلات العلمية المرموقة مثل دكتوراه في العلوم البيئية جامعة موناش، استراليا ) 2009م.( ماجستير في علوم الغالف الجوي) كيمياء جوية(، جامعة كولورادو الحكومية، الواليات المتحدةالامريكية ) 2003م( .

بكالوريوس أرصاد جوية، جامعة امللك عبد العزيز( 1998م .)

وهو باحث علمي بمعهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة، مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية)م2004(

•باحث علمي، بمعهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة، مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية.)م1999(

•عضو الفريق الوطني السعودي الملشارك في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ(UNFCCC) (2009-2018)

•عضو الفريق الوطني السعودي المشارك في الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ IPCC ))م2018-م2009