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مصر: هناك مشاورات عربية بشأن توقيت عودة سوريا إلى الجامعة العربية

مصر: هناك مشاورات عربية بشأن توقيت عودة سوريا إلى الجامعة العربية
weam.co/612120
وكالات - الوئام

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود مشاورات بين الدول العربية حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال شكري، في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، إن سوريا دولة عربية مهمة وهناك مشاورات بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية.

وأشار شكري مع ذلك إلى أن موضوع عودة سوريا إلى المنظمة لم يتم تداوله في الاجتماع بشكل واسع.

وأضاف أنه بعد تجاوز محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، ستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.

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