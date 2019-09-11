الدفاع المدني ينقذ عاملين داخل سلة متحركة بمكة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من انقاذ عاملين بعد احتجازهما في سلة متحركة تستخدم لعملية تنظيف الواجهات والنوافذ.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإنه ورد بلاغ مفاده احتجاز شخصين بداخل سلة في اعلى برج بحي العزيزية وكانت الحالة عبارة عن احتجاز عاملين في سلة متحركة تستخدم لعملية تنظيف الواجهات والنوافذ بالدور التاسع عشرمن مبنى فندقي مكون من واحد وعشرون دور وذلك نتيجة لتعطل السلة عن العمل.

وأكد المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه تم تأمين الموقع واتخاذاحتياطات السلامة والامان والعمل على إخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب الشريف بضرورة ارتداء معدات الوقاية الخاصة بالعمل في المواقع المرتفعة والخطرة والتأكد من عمل الصيانة اللازمة للمعدات المستخدمة في تلك المواقع.