تعليم الطائف يثقف 25 منسقاً بأنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر   

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الأمن والسلامة بالتعاون مع شركة تطوير دورةً بعنوان ” أنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر .
وقد استهدفت منسقي الأمن والسلامة بمدارس المكاتب الداخلية وتهدف الدورة لرفع قدرات مشرفي السلامة ومنسقي السلامة للقيام بإدارة فعالة لمنظومة السلامة والصحة المهنية في المدارس وتفعيل لجان السلامة ونشر مفهوم السلامة.
ونفذها المهندس فهد المالكي بحضور مدير إدارة الامن والسلامة المدرسية سلطان الطلحي ومشرفي الامن والسلامة المدرسية وتأتي الدورة لمدة ثلاثة أيام تتناول الإطار العام لمفهوم إدارة السلامة المدرسية.
وتناول الأسس العامة للسلامة المدرسية والمبادئ العامة لضمان قيادة منظومة السلامة المدرسية وكذلك سبل تحقيق المشاركة الفعالة.
كما وتتناول الدورة طرق التخطيط لمنظومة السلامة المدرسية ويشمل ذلك وضع الأهداف وإعداد وتنفيذ وتقييم الخطة التدريبية وكذلك تشمل عملية تقييم المخاطر ووضع وسائل التحكم الفعالة وطرق تقييم مراقبة أداء منظومة إدارة السلامة المدرسية.