شاهد: ماذا فعل مواطن بذئب؟

الرياض- الوئام:

تداول متابعون في مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو ظهر من خلاله احد المواطنين وهو يقوم بإطلاق سراح ذئب في الصحراء.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد وجد المواطن الذئب مصاباً فقام بمعالجته لمدة ثلاثة أشهر ثم أطلقه في الصحراء.

وتوالت ردود الأفعال بين المغردين في موقع “تويتر” حيث انتقد البعض منهم تصرف المواطن وطالبوه بأن يقوم بايداعه في حديقة الحيوان فيما أثنى البعض منهم على تصرفه.

وقال مغرد : لنفرض ان الذيب طب على حلال مسلم بالليل واكله وش بنكون ردة فعل اللي اطلقه؟؟

وقال مغرد اخر: ليش ما وداه في حديقه ، طيب اطلقه لحاله وين بيهج بالجبال.

وقال اخر: ليت مثلك واجد. ياهب الريح

فيما قال مغرد اخر: من المفترض أن يكرم هذا الرجل تشجيعاً لكل من يحافظ على الحياة الفطرية بنباتاتها وحيواناتها .

وقال مغرد: بغض النظر عن العواطف في التعليقات -وجود الحيوانات البريه مهم لاحداث التوازن البيئي/ الله خلقها لحكمه فلا يفترض التعدي على خلق الله إلا وفق ماتقتضيه الضروره.