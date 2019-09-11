الجيش الليبي يكشف مواقع تخزين الطائرات التركية المسيّرة

طرابلس -الوئام:

نجحت وحدات الرصد التابعة للجيش الوطني الليبي، في تحديد مناطق انطلاق الطائرات التركية المسيّرة، في مدينة الزاوية، التي تعدّ موقعاً لتخزين الذخائر وتوجيه الطائرات المسيّرة.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش الليبي، إن الطائرات المسيرة، تتخد من مصفاة الزاوية مقراً رئيسياً لإقلاعها نحو أهداف عسكرية تابعة للجيش الوطني، وأن المصفاة يوجد فيها أيضاً غرفة عمليات تعمل ليلاً، حسبما أوردت قناة “218” الليبية، اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن المجموعات المسلحة في حكومة الوفاق، وضعت أجهزة الهوائيات والتشويش، إضافة لأجهزة تسيير الطائرات، فوق مبنى مصرف مقابل ميدان الزاوية، وأن عناصر تابعة للجيش الوطني في المدينة، تمكنوا من إزالتها.

وأكدت المصادر أن المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية، خزّنت المدرعات والأسلحة الثقيلة في منطقة أبوصرة، وأن وحدات الرصد في الجيش الوطني، حدّدت مواقع بشكل دقيق، وكشفت أن المجموعات المسلحة تعمّدت تخزين المدرعات والأسلحة الثقيلة، بين الأحياء السكنية.

وتمكّنت وحدات خاصة في الجيش، من تحديد هويات بعض مسلحي المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية، تابعين لفرقة الإسناد التي يتزعمها المتطرف أبو عبيدة الزاوي، وفقاً للمصادر.