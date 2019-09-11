تقارير: وزيرا الطاقة الروسي والسعودي لم يناقشا آليات سعر النفط

موسكو- الوئام:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إنه ووزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان لم يناقشا آليات سعر النفط في اجتماعهما أمس، وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية.

وبحسب التقارير، ذكر نوفاك أيضا أن سعر النفط الحالي تحدده السوق، مضيفا أنه بحث مع الأمير عبد العزيز التعاون ضمن التحالف

بين منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله “بالطبع تحدثنا عن الأسعار أيضا، ولكننا لم نناقش المسائل المتعلقة بالحاجة لتغيير أي شيء يخص الأسعار. السوق تحدد الأسعار، ومهمتنا مراقبة تنفيذ الاتفاق والعوامل الأساسية في السوق”.

كان نوفاك قد توجه للسعودية أمس الثلاثاء للاجتماع مع الأمير عبد العزيز بن سلمان .