إيران ترفض مجددا احتمال عقد لقاء بين روحاني وترامب

طهران- الوئام:

رفضت ايران الاربعاء احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الايراني حسن روحاني والاميركي دونالد ترامب بعدما وجه البيت الابيض إشارات في هذا الصدد.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين أعلنا الثلاثاء ان ترامب مستعد للقاء الرئيس الايراني بدون شروط مسبقة بعدما أقال الرئيس الاميركي مستشاره للامن القومي جون بولتون. لكنهما شددا على ان واشنطن ستبقي حملة “الضغوط القصوى” على الجمهورية الإسلامية.

وكرر مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) الاربعاء التأكيد على موقف روحاني في هذا الشأن.

وأوضح أنه “ما لم تكف أميركا عن إرهابها الاقتصادي ضد ايران فان مسالة التفاوض معها غير واردة”.

وأضاف “لقد أعلنا مرارا كما أن رئيس الجمهورية أعلن صراحة بأنه لا مجال للحوار والتفاوض ما دام الحظر الظالم والارهاب الاقتصادي الأميركي مفروضا على الشعب الإيراني”.

وتابع “حينما يرفعون الحظر الظالم يمكن الحديث حول هذا الامر والتفاوض في إطار مجموعة “5+1″ والذي كان قائما من قبل حول القضية النووية الايرانية” كما نقلت عنه الوكالة الايرانية.

وردا على سؤال حول تأثير إقالة بولتون على العلاقات بين ايران والولايات المتحدة قال “من المبكر الحكم في هذا الشأن”.

وقال إن “مسالة تغيير سياسة التطرف الاميركية متعلقة بعوامل مختلفة ومؤثرة في تنظيم السياسة الخارجية الاميركية”.

وأضاف أن “التغييرات والتطورات داخل الحكومات والدول هي قضية داخلية موجودة في جميع الدول” وأن اقالة بولتون تأتي “في هذا السياق، ونحن لا نتدخل في القضايا الداخلية للدول الاخرى” بحسب ما أوردت الوكالة.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء في تغريدة أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي الذي كان على خلاف معه بشأن العديد من الملفات الساخنة من ايران الى كوريا الشمالية مرورا بافغانستان.