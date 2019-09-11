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غدًا.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيدة بالباحة

غدًا.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيدة بالباحة
weam.co/612214
واس- الوئام

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح بوابات سد وادي بيدة بمحافظة القرى في منطقة الباحة، يوم غد، لتصريف حوالي 361،250 مترًا مكعبًا.

وأوضحت الوزارة، أن فتح بوابات السد التي ستتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يهدف إلى تغذية آبار المزارعين في المنطقة ودعم المياه الجوفية فيها.

وأشارت إلى أن سد وادي بيدة سد ركامي تم إنشاؤه في عام 1405 ويبلغ طوله 150 مترًا، وارتفاعه 24 مترًا، وأما سعته التخزينية فتقدر (2 مليون) متر مكعب ويعد مصدرًا لتغذية آبار المزارعين، وتغذية المياه الجوفية بالمنطقة.

كما دعت الوزارة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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