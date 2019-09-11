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الاتحاد الأوروبي: خطة نتنياهو لضم جزء من الضفة الغربية يقوض فرص السلام

الاتحاد الأوروبي: خطة نتنياهو لضم جزء من الضفة الغربية يقوض فرص السلام
weam.co/612215
واس- الوئام

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام في المنطقة.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل في تصريح للصحفيين إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم.

وأكد المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين. وأضاف أنه تم التأكيد على ذلك في العديد من استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي.

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