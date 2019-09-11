مليون مستفيد من حلقات وبرامج خيركم القرآنية.. والحفاظ بالآلاف

مكة المكرمة - الوئام:

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن (خيركم) منذ انطلاقتها في العام 1396هـ بمبادرة من الشيخ محمد بن صالح باحارث ـ يرحمه الله ـ مع عدد من رجال الأعمال بلغ عدد مستفيديها مليون مستفيد داخل المملكة وخارجها من كلا الجنسين.



وأفاد المهندس حنفي أن المليون مستفيد هم من طلاب حلقات القرآن الكريم بالمساجد لكافة الفئات العمرية ، والمستشفيات والمرافق العامة من سجون واصلاحية ودار ملاحظة والجهات المدنية والعسكرية.

بالإضافة الى برامج التعليم عن بعد عبر المقارئ الهاتفية والالكترونية وتطبيقات خيركم والتي تنطق باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

مشيراً أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من مكفوفين وذوي الاعاقة السمعية سخرت لهم الجمعية حلقات متخصصة يشرف عليها معلمون مختصون وتطبيقات ذكية عبر الأجهزة تمكنهم من تلاوة القرآن وحفظة بما يتناسب مع قدراتهم.

وذكر رئيس خيركم أن عدد خريجي الجمعية منذ انطلاقتها قبل ما يقارب الـ 44 عاماً تعدى الـ 25 ألف حافظ وحافظة لكتاب الله ، في حين بلغ مختبرو الأجزاء مئات الآلاف ، مما جعل الجمعية تتوج قبل أعوام قليلة بجائزة أفضل جمعية تحفيظ قرآن في العالم.

وذلك بعد فضل المولى عز وجل بدعم ولاة الأمر حفظهم الله في هذا البلد المبارك ، ثم لجهود أولئك المخلصين من أبناء وبنات الجمعية لنشر الخيرية وتعليم كتاب الله لفلذات الأكباد حتى يكونوا من أهل الوسطية دون إفراط أو تفريط.



يذكر أن جمعية خيركم تضم في حلقاتها في المساجد والدور 67 ألف طالب وطالبة يتوزعون على خمس مراكز جغرافية بالإضافة الى المرافق العامة والمجمعات القرآنية المسائية ، ومركز إشراف الناطقين بغير اللغة العربية.