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أمين عام مجلس التعاون يدين تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية

أمين عام مجلس التعاون يدين تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية
weam.co/612230
واس- الوئام

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة الى السيادة الاسرائيلية، ووصفها بأنها تصريحات استفزازية خطيرة وعدوانية، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية.

وقال الأمين العام، إن الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967م هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مستنكرًا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية و المبادرة العربية للسلام.

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