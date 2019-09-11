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قدمتها جمعية البر بجدة

135 برنامجاً للأيتام بدور الضيافة والرعاية الاجتماعية

135 برنامجاً للأيتام بدور الضيافة والرعاية الاجتماعية
weam.co/612231
جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

قدمت دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر بجدة أكثر من (135) برنامجاً ونشاطاً ثقافياً ورياضياً وترفيهياً خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 .

وأبان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن الفعاليات كانت مقسمة على دور الضيافة الخاصة بالجمعية بدار السيد عبدالله شربتلي لرعاية الأيتام ، ودار الزهراء حيث أقيمت (48) فعالية وبرنامجاً داخل الدور و(87) خارجها ، مشيراً أنها تحظى بمتابعة وإشراف مكثف ومستمر من قبل القائمين على الدور مما نتج عنه تفوق الأبناء والبنات في المراحل التعليمية الدراسية بنسبة (90%) في الدور .

يذكر أن دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر كانت لها العديد من المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام الميلادي 2019 م ، أبرزها حصول الابن حسن الحضريتي على ثلاثة ميداليات ذهبية وواحدة فضية خلال مشاركته بالأولمبياد الذي أقيم بدولة الامارات العربية المتحدة ، في حين قامت الدور بتوظيف الأبناء والبنات في الدوارات التدريبية خلال فترة إجازة الصيف وذلك لانخراطهم في المجتمع وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم.

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