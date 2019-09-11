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“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7855.30 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7855.30 نقطة
weam.co/612254
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 109.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7855.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باتك، وميدغلف للتأمين، وساكو، وتعليم ريت، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وثمار، والأسماك، والعالمية، وأسمنت ينبع، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.32% و5.94%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأميانتيت، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم سابك، والراجحي، والإنماء، وأميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 3.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3693.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 135 صفقة.

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