“التنمية الاجتماعية” يخصص 500 مليون ريال لتمويل 300 مشروع

الرياض - الوئام

سعيًا من بنك التنمية الاجتماعية في تطوير المنتجات التمويلية، لمختلف الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الفنية المالية؛ ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق الشمولية في التكامل التنموي للعمليّة الاقتصاديّة في السعودية.

وقع البنك مع وزارة الصحة اتفاقية تعاون لتمويل 300 مشروع ناشئ وصغير في الأنشطة الصحية، بسقف تمويل يصل حتى 4 مليون ريال ، حيث مثّل وزارة الصحة سعادة الدكتور فياض بن أسعد الدندش، وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، ومن طرف البنك سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية.

وأكد الراشد بعد التوقيع، أن المشاريع الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق ، مستفيدة من خدمات وتسهيلات ٢٧ فرعا للبنك حول المملكة ، و تأتي هذه الاتفاقية لتخدم تقديم مزيد من الدعم التمويلي ، و القيم المضافه من خلال الخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في مشاريع الأنشطة الصحية.

حيث يهدف البنك لتوليد وتأهيل 300 مشروع في الأنشطة المستهدفة ذات الجدوى الفنية، بمحفظة تمويلية تتجاوز 500 مليون ريال للخمس سنوات القادمة .

كما تخدم الاتفاقية مستهدفات استراتيجية متوازية مع رؤية السعودية 2030م، لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في القطاع الصحي، ودعم سلاسل الإمداد والقيمة لهذا القطاع ، مع تقديم الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية، ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي حيث يعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذا للمشاريع الناشئة والصغيرة .

وفي نطاق هذه الاتفاقية سيقدم البنك حزمة منتجات تمويلية وخدمات غير مالية لأنشطة المشاريع الصحية المرشحة من وزارة الصحة وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية، متضمنا ذلك برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الاعمال.

حيث يأتي هذا الدعم ضمن توجهات البنك الاستراتجية في تمويل المشاريع الصغيرة بالقطاعات النوعية ذات الاولوية ، حيث قد خصص بنك التنمية ١٨ مليار لتمويل المشاريع الصغيرة حتى عام ٢٠٢٥م بموافقة معالي رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وفيما يخص دعم وتمويل المشاريع الصحية، فقد قام البنك منذ ٢٠٠٧م بدعم وتمويل ٣٠٦ مشروع صحي لأكثر من ١٣ تخصص طبي بقيمة تجاوزت الـ ٤٥٠ مليون ريال، في عدد من مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من 2.7 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 107 مليار ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sdb.gov.sa/