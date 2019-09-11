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اليمن.. هجوم مباغت لقوات الجيش على ميليشيا الحوثي يكبدها خسائر بشرية بالضالع

اليمن.. هجوم مباغت لقوات الجيش على ميليشيا الحوثي يكبدها خسائر بشرية بالضالع
weam.co/612280
وكالات- الوئام

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال موقع الجيش “سبتمر نت”، إن عددًا من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قتلوا في كمين محكم نفذه رجال الجيش الوطني، بجبهة قعطبة، شمالي محافظة الضالع.

وأوضح الموقع، أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع محررة في مناطق “شخب”، غربي مديرية قعطبة.

وأشار الموقع إلى أن الجيش باغت عناصر الميليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

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