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جامعة شقراء تعلن موعد مؤتمر ‎«تعزيز الهوية الوطنية في ضوء رؤية 2030»

جامعة شقراء تعلن موعد مؤتمر ‎«تعزيز الهوية الوطنية في ضوء رؤية 2030»
weam.co/612324
الوئام-الرياض

أقرت اللجنة العليا بجامعة شقراء برئاسة معالي مدير الجامعة  الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمر موعد المؤتمر الدولي ( تعزيز الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030) وذلك خلال الفترة من 8-9/6/1441هـ الموافق 2-3/2/2020م.

وسيعقد المؤتمر بمقر الجامعة في محافظة شقراء، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية بناء على منظومة قيم ترتبط بإرث المملكة ومبادئها الإسلامية الراسخة، وغرس قيم الانتماء والولاء الوطني، وتعزيزقيم الوسطية والاعتدال والتسامح، والاطلاع على بعض التجارب العالمية في مجال تعزيز الهوية الوطنية .

‎الجدير بالذكر أن المؤتمر سيتناول في محاوره الهوية الوطنية في ضوء مسيرة التطوير والتحديث التي تتبناها رؤية 2030، ودور القطاعات التعليمية والمؤسسات الوطنية الأخرى في تعزيز الهوية الوطنية السعودية والاطلاع على التجارب العالمية لرسم الرؤى المستقبلية .

وقد حددت اللجنة العليا آخر موعد لقبول المشاركات البحثية 20 /2 /1441هـ الموافق 19/10/ 2019 م.
كما أقرت اللجنة العليا الموقع الإلكتروني للمؤتمر على الرابط :

https://apps.su.edu.sa/NationalConference/index.html

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