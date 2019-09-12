الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن تعقد اجتماعها غير العادي 

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن اجتماعها غير العادي اليوم الخميس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، وبحضور ممثلي 42 دولة، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بمحافظة الطائف وتستمر يومين.

ويشهد جدول أعمال الجمعية عددًا من المواضيع التي تتضمن تنفيذ خطة عمل مجلس إدارة الاتحاد، وعرض ما جرى عمله خلال الفترة السابقة، والاطلاع على المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد الدولي للهجن.

يذكر أن الاتحاد الدولي للهجن تأسس في 21 سبتمبر 2018 م برئاسة المملكة العربية السعودية ومقره العاصمة الرياض، وانتخب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتزكية رئيسًا له وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للهجن.

ويضم الاتحاد عضوية كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وعمان والسودان والأردن ومصر وتشاد والجزائر وتونس وأرتيريا.

ويأتي هذا الاجتماع للاتحاد الدولي للهجن متزامنًا مع المراحل الختامية لمنافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، التي انطلقت مطلع أغسطس الماضي وتختتم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر 2019 م، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووسط مشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، حيث بلغت الهجن المشاركة أكثر من 11 ألف مطية.