مهرجان الهجن: «الرئاسه» تحتكر أشواط الرموز المفتوحه

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

شهدت ميدان محافظة الطائف مساء يوم امس الأربعاء انطلاق اشواط الرموز والمخصصة لسن الثنايا منافسات مثيرة وتحديات كبيرة حيث تألقت هجن الرئاسه كعادتها وسيطرت على أشواط الرموز الرئيسية المفتوحه.

‏الفائز في الشوط الأول من أشواط الثنايا (بكار مفتوح رموز)

المالك: هجن الرئاسة

المطية: طاغية

التوقيت: 10:48:99

‏ الفائز في الشوط الثاني من أشواط الثنايا (قعدان مفتوح رموز)

المالك: هجن الرئاسة

المطية: مبلش

التوقيت: 10:55:65

الفائز في الشوط الثالث من أشواط الثنايا (بكار عام رمز)

المالك: محمد بن حمد بن فطيس المري

المطية: العتود

التوقيت: 10:59:56

الفائز في الشوط الرابع من أشواط الثنايا (قعدان عام رمز)

المالك: عامر راشد سعيد البريصي المري

المطية: الكايد

التوقيت: 11:04:44