مهرجان الهجن: «الرئاسه» تحتكر أشواط الرموز المفتوحه

شهدت ميدان محافظة الطائف مساء يوم امس الأربعاء انطلاق اشواط الرموز والمخصصة لسن الثنايا منافسات مثيرة وتحديات كبيرة حيث تألقت هجن الرئاسه كعادتها وسيطرت على أشواط الرموز الرئيسية المفتوحه.
الفائز في الشوط الأول من أشواط الثنايا (بكار مفتوح رموز)
المالك: هجن الرئاسة
المطية: طاغية
التوقيت: 10:48:99
الفائز في الشوط الثاني من أشواط الثنايا (قعدان مفتوح رموز)
المالك: هجن الرئاسة
المطية: مبلش
التوقيت: 10:55:65
الفائز في الشوط الثالث من أشواط الثنايا (بكار عام رمز)
المالك: محمد بن حمد بن فطيس المري
المطية: العتود
التوقيت: 10:59:56
الفائز في الشوط الرابع من أشواط الثنايا (قعدان عام رمز)
المالك: عامر راشد سعيد البريصي المري
المطية: الكايد
التوقيت: 11:04:44