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ابن فطيس وابن رأيه يتقاسمون الأشواط العامه

مهرجان الهجن: «الرئاسه» تحتكر أشواط الرموز المفتوحه

مهرجان الهجن: «الرئاسه» تحتكر أشواط الرموز المفتوحه
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الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

شهدت ميدان محافظة الطائف مساء يوم امس الأربعاء انطلاق اشواط الرموز والمخصصة لسن الثنايا منافسات مثيرة وتحديات كبيرة حيث تألقت هجن الرئاسه كعادتها وسيطرت على أشواط الرموز الرئيسية المفتوحه.

‏الفائز في الشوط الأول من أشواط الثنايا (بكار مفتوح رموز)
المالك: هجن الرئاسة
المطية: طاغية
التوقيت: 10:48:99

‏ الفائز في الشوط الثاني من أشواط الثنايا (قعدان مفتوح رموز)
المالك: هجن الرئاسة
المطية: مبلش
التوقيت: 10:55:65

الفائز في الشوط الثالث من أشواط الثنايا (بكار عام رمز)
المالك: محمد بن حمد بن فطيس المري
المطية: العتود
التوقيت: 10:59:56

الفائز في الشوط الرابع من أشواط الثنايا (قعدان عام رمز)

المالك: عامر راشد سعيد البريصي المري

المطية: الكايد

التوقيت: 11:04:44

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