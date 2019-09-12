التعليقات: 0

تقدمها 50 شركة سعودية

شاهد التفاصيل: 4000 وظيفة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

شاهد التفاصيل: 4000 وظيفة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
weam.co/612351
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ملتقى تمكين بمدينة الرياض والمخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذي يتضمن فرص وظيفية تقدمها 50 شركة إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشاد مهني ودعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.

موعد الملتقى: يقام الملتقى يومي الثلاثاء بتاريخ 1441/01/18هـ الموافق 2019/09/17م والأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م (من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً).

مكان الملتقى: مدينة الرياض – قاعة السلطانة – فندق كروان بلازا (الرائدة) .

وسيتم التسجيل من خلال الرابط التالي: http://tamkeenksa.com

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
https://twitter.com/MLSD_SA/status/1171703051561951232

روابط ذات صلة

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن تعقد اجتماعها غير العادي 

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن تعقد اجتماعها غير العادي

المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي

المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي

135 برنامجاً للأيتام بدور الضيافة والرعاية الاجتماعية

135 برنامجاً للأيتام بدور الضيافة والرعاية الاجتماعية

مليون مستفيد من حلقات وبرامج خيركم القرآنية.. والحفاظ بالآلاف

مليون مستفيد من حلقات وبرامج خيركم القرآنية.. والحفاظ بالآلاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>