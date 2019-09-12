اختتام بطولة البلوت الأولى بقرية الهجن بالطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

اختتمت مساء أمس الاربعاء بطولة البلوت الأولى بمحافظة الطائف، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وذلك بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل.

وشهدت البطولة على مدى ثلاثة أيام تنافسا كبيرا بين المشاركين، من خلال جولات البطولة التي تبدأ من الساعة السادسة مساء، وتوج الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالجائزتين الماليتين المخصصة .

من جهته أوضح عضو لجنة الألعاب الورقية باتحاد الرياضات الإلكترونية خالد آل سلطان أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار التعاون مع الاتحاد السعودي للهجن لتكون إحدى الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، مبينا أن اللجنة شرحت اللائحة التنظيمية للحكام ووضعت جداول وتوزيع المشاركين في البطولة والإشراف على مراحلها.

الجدير بالذكر أن البطولة استمرت 3 أيام .

يذكر أن اتحاد الهجن ممثلا باللجنة المنظمة للبطولة خصص جوائز مالية بلغت 45 ألف، 15 ألف ريال الفائز الأول 10 آلالف ريال والفائز الثاني 5 آلالف ريال .

وتم تقسيم المتسابقين على 32 طاولة بواقع 64 فريقاً, بحيث تتم المنافسة بشكل مستقل عن اليوم الذي قبلة ، وكان إجمالي عدد المسجلين في البطولة بلغ أكثر من ألف شخص .

فيما تمت عملية الفرز والترشيح للمشاركين، وقد وجدت البطولة تفاعلاً كبيراً من المتسابقين الذين تم تسجيلهم بوقت مبكر من خلال الموقع الإلكتروني و مواقع داخل قرية الهجن.