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مع نافانتيا الإسبانية

السعودية للصناعات العسكرية توقع عقداً دفاعياً ضخماً

السعودية للصناعات العسكرية توقع عقداً دفاعياً ضخماً
weam.co/612371
الرياض- الوئام:

وقع مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة وشركة نافانتيا التي تسيطر عليها الدولة في إسبانيا عقدا قيمته 900 مليون يورو (991 مليون دولار) لدمج أنظمة نافانتيا لإدارة القتال في السفن الحربية التابعة للبحرية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء أن الجانبين وقعا العقد في معرض دفاعي بلندن هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة السعودية إنه بالإضافة إلى دمج أنظمة القتال،فإن الاتفاق سيركز على “تصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة
وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة والنمذجة بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج
التدريب”.

ووقعت الشركة السعودية ونافانتيا اتفاقا العام الماضي لتصنيع خمس سفن حربية للبحرية السعودية.

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