تركيا ستتحول لمكب نفايات عالمي!

انقرة- الوئام:

قالت مصادر تركية، إن مشروع أنقرة لإعادة تدوير النفايات القادمة من الدول الأخرى يلقى رفضاً شعبياً.وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، أن تركيا قامت باستيراد كميات كبيرة من المواد البلاستيكية والورق القابل للتدوير، إلا أنه عثر بداخلها على كميات كبيرة من القمامة والقاذورات، مما يؤدي إلى إعاقة عملية إعادة التدوير، وفقاً لما ذكرته صحيفة “زمان” التركية أمس الأربعاء.

وأوضح التقرير، أن السبب هو تقاعس العاملين في المنافذ الجمركية هو السبب، إذ يكتفون بإلقاء نظرة خارجية على الشاحنات فقط، دون فحص حمولتها جيداً.

ولفت التقرير إلى أنه بجانب عدم كفاية الرقابة، هناك ثغرات تشريعية وراء الزيادة المخيفة في كميات النفايات المستوردة، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد استيراد 277 ألف طن من البلاستيك، و548 ألف طن من الورق، بينما ارتفعت الكمية في عام 2018 إلى437 ألف طن من البلاستيك و725 ألف طن من الورق.

وحذر التقرير من أنه في حال استمرار تدفق النفايات بهذه السرعة التي ظهرت في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ستستقبل تركيا نحو 1.3 مليون طن من البلاستيك و511 ألف طن من الورق بحلول نهاية العام.

ويحذر التقرير من أن الوضع أصبح مأساوياً بسبب زيادة كمية النفايات المستورة خاصة مع إصدار الحكومة الصينية قراراً بوقف عمليات استيراد المواد لإعادة التدوير، مما قد يحول تركيا إلى مكب لنفايات العالم.