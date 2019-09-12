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خلفا للمستشار نبيل صادق

مصر.. قرار جمهوري بتعيين نائب عام جديد

مصر.. قرار جمهوري بتعيين نائب عام جديد
weam.co/612380
القاهرة- الوئام:

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا، خلفا للمستشار نبيل صادق.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية لاختيار من بينهما.

وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة كما، شغل المستشار حمادة الصاوي منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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