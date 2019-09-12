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إذا ما عادت طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي

ترامب يدرس بجدية مقترح توفير خط ائتمان لإيران بقيمة 15 مليار دولار

ترامب يدرس بجدية مقترح توفير خط ائتمان لإيران بقيمة 15 مليار دولار
weam.co/612383
واشنطن- الوئام:

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك انطباعا لدى مسؤولين أجانب وأعضاء من إدارته وغيرهم من المشاركين في المفاوضات النووية الإيرانية بأنه يفكر بجدية في مقترح فرنسي لتوفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار للإيرانيين، إذا ما عادت
طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.

ونقلت صحيفة “ذا ديلي بيست” الأمريكية عن أربعة مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على محادثات الرئيس الأمريكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن ترامب أظهر خلال الأسابيع الماضية انفتاحا على قبول خطة قدمها ماكرون في هذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أن اثنين من المصادر ذكرا أن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، منفتحون أيضا على دراسة المقترح الفرنسي الذي ستقوم حكومة باريس بموجبه بتخفيف فعال لنظام العقوبات الاقتصادية الذي تطبقه إدارة ترامب على طهران منذ أكثر من عام.

وذكرت “ذا ديلي بيست” أن المقترح التي قدمته فرنسا من شأنه تعويض إيران عن مبيعات النفط التي تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من الاقتصاد الإيراني يعتمد على عائدات تصدير النفط. ويتم تجميد معظم هذه الأموال في حسابات مصرفية في أنحاء العالم بسبب العقوبات الأمريكية.

ومن المقترح أن يكون الخط الائتماني، المقدر بـ15 مليار دولار، بضمان النفط الإيراني.

وفي مقابل إتاحة هذه الأموال، سيتعين على إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي التي وقعته مع القوى العالمية الكبرى في عام 2015.

كما سيتعين على طهران الموافقة على عدم تهديد أمن الخليج أو عرقلة الملاحة البحرية في المنطقة. وربما في نهاية المطاف، يتعين على طهران الالتزام مستقبلا بالانخراط في محادثات إقليمية بشأن الشرق الأوسط.

ولفتت المصادر إلى أنه رغم أن ترامب لم يوافق على أي شيء من هذا حتى الآن، فقد أبدى استعدادا للتعاون بشأن مثل هذا الاقتراح أكثر من مرة على مدار الشهر الماضي.

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