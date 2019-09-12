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خلال 60 يوما

مركز “إتمام” يعلن البدء في تنفيذ “الأمر السّامي” باعتماد المخططات

مركز “إتمام” يعلن البدء في تنفيذ “الأمر السّامي” باعتماد المخططات
weam.co/612394
الرياض - الوئام

أعلن مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، عن البدء في تنفيذ اعتماد المخططات السكنية خلال60 يوماً، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الصادر بهذا الشأن وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بهدف المسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية.

واتخذت وزارة الإسكان خطوات متسارعة في تنفيذ اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوماً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تم إبرام اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى مواءمة الأهداف مع جميع الجهات الحكومية المعنية إلى الإسراع في أعمال التنمية العمرانية، عبر اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير العقاري.

بدوره، قال المشرف العام على وكالة التطوير العقاري ممدوح الشرهان إن الاتفاقية تعكس الدعم المتواصل من القيادة الكريمة للجهات المعنية بقطاع التطوير العقاري للعمل بكل سهولة ويسر لتحفيز القطاع والرقي بخدماته وإجراءاته، مما ينعكس على زيادة المعروض وتعدد الخيارات.

وتأتي الاتفاقية التي بدأ المركز بتنفيذها لتفعيل المسارات الثلاث المحدثة وهي: (اعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج، والاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ، والاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ) وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري واقتراح الحلول التي تضمن استكمال البنية التحتية وتحفيز خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات وتيسير المعاملات.

يذكر أن مركز خدمات المطورين “إتمام” ومن خلال خدماته التي يقدمها للمطورين عبر كافة فروعه ومنصته الالكترونية يسعى لتسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات لعمليات المطور العقاري تحفيزاً للقطاع وسعياً لزيادة المعروض السكني الذي يتواءم مع أهداف رؤية 2030 بزيادة نسبة تملك المساكن للمواطنين والمستفيدين.

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