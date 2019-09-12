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أفاعي على طائرة.. تهريب 88 زاحفة حية في حقيبة سفر أحد الركاب بمطار فيينا

أفاعي على طائرة.. تهريب 88 زاحفة حية في حقيبة سفر أحد الركاب بمطار فيينا
weam.co/612398
وكالات- الوئام

قالت وزارة المالية النمساوية، اليوم الخميس، إن موظفي الجمارك بمطار فيينا أوقفوا رجلا نمساويا قام بتهريب 88 زاحفة حية، من بينها 43 أفعى سامة من الفلبين.

وعندما وصل الرجل النمساوي عبر الدوحة، يوم الأحد الماضي، فحص ضباط الجمارك حقيبته بأجهزة المسح الضوئي واكتشفوا أنها مليئة بالحيوانات.

وبعد أن اعترف الرجل بأنها تحتوي على ثعابين سامة، قرر ضباط الجمارك نقل الأمتعة وهي مغلقة إلى حديقة حيوان شوينبرون في فيينا، حيث قام الخبراء بفتحها.

وعثر الخبراء على عدد من الكوبرا السامارية وثعابين مانجروف وأفاعي، بالإضافة إلى العشرات من السحالي والأبراص. وتم نقل العديد من الحيوانات الصغيرة في جوارب من النايلون.

وقال الراكب إنه خطط لبيع الزواحف في معرض في ألمانيا.

ويواجه الرجل إجراءات قانونية بسبب انتهاك القانون النمساوي الذي ينظم التجارة في الأنواع المحمية.

ووافقت حديقة الحيوان في فيينا وكذلك حديقة حيوان نمساوية خاصة بالزواحف على استقبال الحيوانات المضبوطة.

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