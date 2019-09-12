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وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى

السودان: اتفاق تاريخي جديد بين مجلس السيادة والحركات المسلحة #عاجل

السودان: اتفاق تاريخي جديد بين مجلس السيادة والحركات المسلحة #عاجل
weam.co/612399
واس - الوئام:

أعلن مجلس السيادة السوداني أن اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع مع الحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان شمل الاتفاق على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية والمجلس التشريعي إلى حين اكتمال عملية السلام.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي عقب عودة الوفد اليوم إلى الخرطوم قادمًا من دولة جنوب السودان، عن أن لجنة مشتركة مع الحركات المسلحة ستعكف على وضع الجدول الزمني والقضايا التي ستدرج في العملية التفاوضية التي ستبدأ في الرابع عشر من أكتوبر القادم.

وذكر انه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح الممرات للإغاثة، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحظر عن قوائم المحظورين سياسياً من دخول البلاد.

وأشار إلى أن الأجواء التي سادت مفاوضات جوبا كانت أجواءً إيجابية جداً أكدت عليها كلمات قيادة الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال، عاداً أن روحاً جديدة انتظمت البلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

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