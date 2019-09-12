الرئيس الطاجيكستاني يفتتح المرحلة الثانية من مشروع محطة راغون

وام - الوئام:

دشن رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمان صباح اليوم المرحلة الثانية من مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد رئيس جمهورية طاجيكستان أن محطة الطاقة يتم بناؤها وفقا للأعراف ومعايير السلامة الدولية وذلك باستخدام أحدث التقنيات.

كما أكد إن بناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على أنهار طاجيكستان يساعد على ضمان التوازن بين توليد الكهرباء واستهلاك المياه، وسيكفل الإدارة المستدامة للمياه والحد من نقص الكهرباء في المنطقة.

يذكر ان بناء سد روغون ومحطة الطاقة الكهرومائية قد بدأ في 29 أكتوبر 2016 و في 16 نوفمبر 2018، افتتح الرئيس امام علي رحمان الوحدة الأولى من روغون.

وستكون “روغون” أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في المنطقة بطاقة قدرها 3600 ميغاواط /أكثر من 17 مليار كيلوواط ساعة/ علما بانه في الوقت الحاضر، يتم تخزين ما مجموعه 200 مليون متر مكعب من المياه في خزان روغون.

و يقع راغون في الروافد العليا لنهر فاكش في جبال بامير، على بعد حوالي 90 كم من دوشانبي، عاصمة طاجيكستان.

وقد بدأ المشروع لأول مرة في أواخر السبعينات ولكنه توقف بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991 والآن، تقوم شركة إيطالية، بالإشراف على هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 3.9 بليون دولار، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة في طاجيكستان للقضاء على النقص المحلي في الكهرباء وتصدير فائض الكهرباء إلى الدول المجاورة.

كما ان هناك أكثر من 60 شركة من طاجيكستان وإيطاليا وألمانيا تعمل حاليا في السد.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع المشروع، المقرر إنجازه بحلول عام 2028، إلى 335 متراً، ليصبح أطول سد كهرومائي في العالم و حتى الآن، تم الانتهاء من 70 في المائة من المشروع.