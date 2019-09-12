التعليقات: 0

“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم

“البيئة” تطلق ترخيص العربات المتنقلة لخدمة مربي الحيوانات في مناطقهم
weam.co/612404
الرياض- الوئام

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ترخيص العربات المتنقلة، بهدف تقديم الخدمات البيطرية للمربين في مناطقهم، وتوفير فرص العمل لعدد من التخصصات، حيث يعد الترخيص نافذة استثمارية للكيانات والجهات المتخصصة في تقديم الخدمات البيطرية.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الخدمات تنحصر في الرش والتطهير، والجز والحلاقة، والتقليم للأظلاف والحوافر، والترقيم وتجهيز الحظائر باللوازم الصحية الحديثة، بالإضافة إلى الزيارات الإرشادية الحديثة وعمليات التلقيح الصناعي للإبل والأبقار والضأن والماعز.

وأشارت إلى أن الترخيص يتم من قبل الإدارة العامة للإنتاج الحيواني التابعة لوكالة الوزارة للثروة الحيوانية وفق الشروط المنظمة لذلك.

روابط ذات صلة

غدًا.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيدة بالباحة

غدًا.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيدة بالباحة

“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية

“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية

“البيئة” تضبط مواقع “تفحيم” في محافظة صبيا وتصادر 200 كيس فحم

“البيئة” تضبط مواقع “تفحيم” في محافظة صبيا وتصادر 200 كيس فحم

ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان

ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>