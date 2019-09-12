رواد يشيدون بمبادرة “سند الزواج”: ضياء خير لتحقيق السعادة

متابعات- الوئام

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة “سند الزواج”، بعد إعلان برنامج “سند محمد بن سلمان”، استفادة أكثر من 20 ألف مستفيد بعطاء تجاوز 395 مليون ريال.

وتنوعت الردود الإيجابية بين رواد مواقع التواصل وحملت جميعها الإشادة، مؤكدين أن نهج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحمل السعادة.

وقال الدكتور فهد الخضيري: “جميل هو عطاء برنامج سند محمد بن سلمان في مبادرة سند الزواج لشبابنا المقبلين على الزواج، مبلغ مقطوع غير مسترد ودعَم 20 ألف شاب حتى الآن، وعطاؤهم ماشاء الله مازال مستمر”، أضاف بدر العساكر: “عطاء بدأ بغيث سند الزواج وتجاوز 395 مليون ريال.. نهج محمد بن سلمان ضياء خير لتحقيق السعادة”

يشار إلى أن برنامج “سند محمد بن سلمان”، أعلن أن مبادرة “سند الزواج” التي تهدف إلى مساندة شباب الوطن من حديثي الزواج، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد، بعطاء تجاوز 395 مليون ريال، لتفوق بذلك نسبة المستفيدين 80%من العدد المستهدف.

ويأتي البرنامج امتدادًا لما يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه االله-، من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات، سعيًا منه -أيده

االله- إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة (سند الزواج) كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع

انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة، إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من

حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.