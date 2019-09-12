“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7831.80 نقطة

واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 23.50 نقطة ليقفل عند مستوى 7831.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات باتك, أليانز إس إف, وسابتكو، والمجموعة السعودية, ودور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت, ومجموعة السريع, ومعادن, وبوان, وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.02% و9.42%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، والجزيرة، وأميانتيت، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والراجحي، والإنماء، وأميانتيت، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 7.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3701.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 171 صفقة.