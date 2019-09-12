كيف جاء التفاعل على زيارة وزير الخارجية السعودي في قبرص؟

متابعات- الوئام

أثارت تصريحات وزير الخارجية إبراهيم العساف، خلال زيارته لقبرص، تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيده على دعم مشروعية قبرص وسيادتها.

يشار إلى أن “العساف” قال في تصريحاته: “نعم ناقشنا مشكلة قبرص وندعم مشروعية قبرص وسيادتها كما نؤيد القرار الدولي وخاصة الأمم المتحدة ونأمل أن يحل الطرفان المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص”.

وفي ضوء تلك التصريحات، شهدت تفاعلًا قويًا بين السعوديين، حيث قال الإعلامي السعودي عضوان الأحمري عبر حسابه على “تويتر”: “قبرص قرصة، وقرصة قبرص. حرّك الراكد، وأشغِل المجنون. هكذا فعلت السعودية مع تركيا عبر قبرص”.

وأضاف منذر آل الشيخ مبارك، في تغريدات متنوعة عبر حسابه: “كل من في السعودية يدعم قبرص ومشروعية سيادتها على أرضها ضد بغاة قدموا من التبت”، وتابع في تغريدة أخرى: “اليوم فجر جديد نشهد فيه افتتاح سفارة لبلادنا السعودية في البلد الجميل المتحضر قبرص”.

وكان للمواطنين السعوديين تفاعلًا كبيرًا على الزيارة وتصريحات وزير الخارجية، حيث قال سالم السالم “أظن ما فيه أوضح من كذا رسالة لكل شكك في موقف السعودية من طغيان تركيا”، وأضاف عبدالرحمن الشمري: “السعودية تدعم قبرص وحقها وسيادتها ضد أي انتهاكات مثل التي تقوم بها تركيا”، وكذلك معاذ الرويس قال: “زيارة تحرق قلوب الكثير.. زيارة تبني مستقبل من العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزز دور المملكة في أنها تكون رائدة السلام في العالم.. سيادة قبرص وسلامة أرضها وشعبها هي أولولية بالنسبة لنا”.