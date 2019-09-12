ملك الأردن يشدد على رفض كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين

وكالات- الوئام

شدد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، على أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام

1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبحث الجانبان، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأعرب الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات.

وتطرقت مباحثات العاهل الأردني مع شينكر إلى التطورات الإقليمية، والأزمات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.