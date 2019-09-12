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مرشح رئاسي في تونس يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل السجن

مرشح رئاسي في تونس يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل السجن
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بدأ المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، إضرابًا عن الطعام، اليوم الخميس، داخل سجن المرناقية بالعاصمة احتجاجًا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية.

وأوقف المرشح نبيل القروي، 56 عاما، وهو رجل أعمال في قطاع الإعلام والإشهار وأحد مالكي “قناة نسمة” الخاصة منذ يوم 23 أغسطس الماضي بسبب تهم ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال.

وكانت منظمة “أنا يقظ” الناشطة في مجال مكافحة الفساد قد حركت الدعوى ضد القروي منذ 2017.

وغاب القروي عن المناظرات التليفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد أن رفض القضاء طلب الإفراج عنه، كما رفض السماح له بإجراء لقاء تليفزيوني داخل السجن.

وتصدر القروي، الذي ظهر في حملات تبرع خيرية تديرها جمعية تحمل اسم ابنه المتوفى خليل، في مناطق فقيرة داخل البلاد، استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في الرئاسية حتى مايو الماضي.

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