رئيس هيئة الرياضة يتفقد ميدان الطائف لسباقات الهجن

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم (الخميس)، ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، الذي يشهد هذه الأيام سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في نسختها الثانية

واطمأن سمو الأمير عبدالعزيز على الاستعدادات في مضمار الهجن الذي سيشهد خلال الأيام القادمة انطلاق أشواط الرموز على سيف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشاهد سموه كافة الاستعدادات والتجهيزات في الميدان، حيث التقى سموه خلال جولته بعدد من المسؤلين وأعضاء اللجنة المنظمة، موجها بضرورة التزام كافة المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة والهدف للجميع، بما يسهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة الآباء والأجداد، وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير؛ باعتبارها جزءا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية.

ورافق سموه خلال هذه الجولة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

فيما شهد، اليوم الخميس انطلاق أشواط سـنَ الحول والزمول 7 كلم ضمن منافسات مهرجان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهدالفتـرة الصباحيةوجاءت النتائج على النحو التالي

الشوط 1 ..

(جهينه) لـ ماجد حمود الجهنى 11.22.865

الشوط 2 ..

(حبيب) لـ منيف بن فراش بن عايض

الشوط 3 ..

(ضجيج) لـ فهيد بن راشد فهيد المري

الشوط 4 ..

(مبلش) لـ رياض بن ثامر السعدون

الشوط 5 ..

(بشائر) لـ محمد سلطان سعيد المالكي

الشوط 6 ..

(الذيب) لـ فهد نايف القرشي

ــالشوط 7 ..

(الجذابه) لـ ضويحي نخيلان الشمري

الشوط 8 ..

(الغالي) لـ بندر وجب العتيبي

الشوط 9 ..

(الفاتنه) لـ محمد سلطان المالكي

الشوط 10 ..

(الذيب) لـ مشعل محمود الشامي

الشوط 11 ..

(الفائزة ) لـ حمود محمد الشيباني

الشوط 12 ..

(شالي ) لـ محمد عبدالرحمن الشلوي

الشوط 13 ..

(شقراء) لـ حمد محمد الوهيبي

الشوط 14 ..

(مرسال ) لـ أحمد سلطان السويدي