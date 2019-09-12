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العساف يبحث مع مسؤول أممي مساهمة المملكة في مكافحة الإرهاب

العساف يبحث مع مسؤول أممي مساهمة المملكة في مكافحة الإرهاب
weam.co/612457

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف.
وتم خلال اللقاء بحث نشاط مركز مكافحة الإرهاب الذي ساهمت المملكة بتأسيسه ودعمه بمبلغ 110 ملايين دولار، كما تم استعراض الجهود المشتركة المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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