التعليقات: 0

انقلاب مروع لـ”باص” يحمل معتمرين في الطائف

انقلاب مروع لـ”باص” يحمل معتمرين في الطائف
weam.co/612460

أصيب 32 شخصا اليوم، في حادث انقلاب مروع لـ”باص” يحمل معتمرين في الطائف على طريق (الخرمة-رنية).

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، إنه عند الساعة ٠٥:٤٧م، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بلاغا عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع باص تقل عددًا من المعتمرين وكان البلاغ المبدئي يفيد بوجود 20 إصابة .

وأضاف: “على الفور تم توجيه 9 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي وتم طلب الدعم من قبل صحة الطائف حيث تم إرسال 6 فرق إسعافية”.

وأردف الثبيتي: “عند وصول أول فرقة للموقع تبين أن عدد الإصابات المتبقية بالموقع 28 حالة إسعافية فيما تم نقل 4 حالات قبل وصول الفرق الإسعافية”.

وعلى أثر ذلك، أجريت عملية الفرز وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة لجميع الإصابات لحين وصول فرق الدعم، وعند وصول الفرق تم نقل ١٩حالة إسعافية عن طريق الهلال الاحمر فيما تم نقل 9 حالات عن طريق إسعافات الصحة لمستشفى الخرمة العام حيث كان هناك إصابتين صنفت بالخطيرة فيما تراوح عدد الإصابات المتبقية من بسيطة إلى متوسطة.

روابط ذات صلة

حرس الحدود يساعد قارباً كويتياً تعطل في عرض البحر

حرس الحدود يساعد قارباً كويتياً تعطل في عرض البحر

العساف يبحث مع مسؤول أممي مساهمة المملكة في مكافحة الإرهاب

العساف يبحث مع مسؤول أممي مساهمة المملكة في مكافحة الإرهاب

رئيس هيئة الرياضة يتفقد ميدان الطائف لسباقات الهجن

رئيس هيئة الرياضة يتفقد ميدان الطائف لسباقات الهجن

السجن سنتان عقوبة “الوسيط” بين الراشي والمرتشي

السجن سنتان عقوبة “الوسيط” بين الراشي والمرتشي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>