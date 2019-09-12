أصيب 32 شخصا اليوم، في حادث انقلاب مروع لـ”باص” يحمل معتمرين في الطائف على طريق (الخرمة-رنية).

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، إنه عند الساعة ٠٥:٤٧م، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بلاغا عن وجود حادث انقلاب لمركبة من نوع باص تقل عددًا من المعتمرين وكان البلاغ المبدئي يفيد بوجود 20 إصابة .

وأضاف: “على الفور تم توجيه 9 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد مطلق القثامي وتم طلب الدعم من قبل صحة الطائف حيث تم إرسال 6 فرق إسعافية”.

وأردف الثبيتي: “عند وصول أول فرقة للموقع تبين أن عدد الإصابات المتبقية بالموقع 28 حالة إسعافية فيما تم نقل 4 حالات قبل وصول الفرق الإسعافية”.

وعلى أثر ذلك، أجريت عملية الفرز وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة لجميع الإصابات لحين وصول فرق الدعم، وعند وصول الفرق تم نقل ١٩حالة إسعافية عن طريق الهلال الاحمر فيما تم نقل 9 حالات عن طريق إسعافات الصحة لمستشفى الخرمة العام حيث كان هناك إصابتين صنفت بالخطيرة فيما تراوح عدد الإصابات المتبقية من بسيطة إلى متوسطة.